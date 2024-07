Užas u Indiji: U stampedu na verskom okupljanju u Katrasu poginulo najmanje 87 ljudi!

"Do sada je u bolnicu Etah primljeno 87 beživotnih tela. Povređeni još nisu dovedeni u bolnicu", naveo je jedan lokalni zvaničnik.

U stampedu na verskom okupljanju u gradiću Katras, u najmnogoljudnijoj indijskoj državi Utar Pradeš, poginulo je 87 osoba, dok je preko 150 povređeno, uključujući veći broj žena i troje dece, prenose indijski mediji.

U Katrasu se redovno održava verski događaj posvećen hinduističkom bogu Šivi.

Do stampeda je došlo kada se ovogodišnje versko okupljanje bližilo kraju, prenosi Indija Tudej.

Officials say more than 60 people are dead and nearly 150 are injured after a #stampede at a #religious gathering of thousands of people in northern #India https://t.co/ptRcsS2vPn