Devojka se probudila iz kome posle 3 DANA a: Veruje da je videla raj i pričala s ljudima kojih više nema

"Niko nije govorio glasom, već su se sporazumevali mislima", kazala je

Marijandri Kardenas (24) doživela je užasavajuće iskustvo u novembru 2023, kada je počela da se guši, a nekoliko trenutaka kasnije izgubila svest.

Pre nego što joj se smračilo pred očima uspela je da pusti poruku majci i bratu, koji su ubrzo stigli i pronašli je na podu. S obzirom da je bolovala od astme odmah je prebačena u bolnicu, a lekari su je stavili u veštačku komu.

Drama ove devojke i njene porodice trajala je tri dana, nakon čega se probudila i ispričala neverovatnu priču:

“Nisam imala kontrolu nad telom. Poslednje što sam čula jeste ‘napustila nas je’. U trenutku sam se pojavila na nekom drugom mestu, punom svetlosti, ali bez sunca, meseca i zvezda. Sedela sam za dugačkim stolom punim hrane, a pored mene su bili ljudi koji nisu imali tela, već su bili od svetlosti”, kazala je.

Njenu priču su preneli brojni mediji, a Marijandri je, kako tvrdi, tada “upoznala svog tvorca”.

“Niko nije govorio glasom, već su se sporazumevali mislima. Tako sam i ja komunicirala. Nisam se sećala prošlog života, porodice niti Zemlje, kao da to nikada nije postojalo. Osećala sam veliku ljubav prema bićima od svetlosti, kao da su deo mene. A ispred svih nas je sedeo Bog”.

Marijandri je nastavila da objašnjava, a detalje prenosi The Sun.

“Znam da je to bio Bog jer je predstavljao najveću svetlost. Nisam mu videla lice, ali bio je srećan i nasmejan. Odvojio me od ostalih i rekao da se moram vratiti kući. Upitala sam ga zašto, a on mi je objasnio da nije došlo moje vreme”.

Devojka tvrdi da je “bila u raju” tri sata, dok je na Zemlji to bilo tri dana. Ne dugo potom, puštena je na kućno lečenje.

Danas, Marijandri se u potpunosti oporavila, a i dalje veruje da je “upoznala Boga”.

“Ne mislim da je to bio delirijum. To je nešto što sam morala da doživim, jer je Bog tako želeo. Odabrao me je da mi pokaže šta se događa posle smrti. Osećam kao da je želeo da podeli malo vremena samnom, a onda me vratio”.

