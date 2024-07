Crnogorci zarobljeni na Siciliji: Italijani objavili crveni nivo upozorenja (VIDEO)

Grupa turista iz Crne Gore nije se vratila sa Sicilije kako je bilo planirano, jer su letovi u četvrtak obustavljeni zbog aktiviranja jednog od najvećih kratera vulkana Etna.

Državljanka Crne Gore, koja je bila na kraćem odmoru na Siciliji, javila se podgoričkom portalu CdM i prenela da su spavali na aerodromu i da čekaju informaciju kada će letovi ponovo biti mogući.

Za novi let, kazala je, moraće da kupe i nove karte. Prema njenim rečima, Rajner nema letove do nedelje, a Viz Er ima sutra let za Tiranu.

Italijanska civilna zaštita objavila je crveni nivo upozorenja i prealarmnu operativnu fazu za vulkan zbog erupcije Etne, piše Palermo Republika, prenosi podgorički portal.

Podsetimo, vulkan Etna, na Siciliji, eruptirao je juče, prilikom čega je snimljen neverovatan prizor iznad jednog od najaktivnijih vulkana na svetu.

Naime, kako se vidi na snimcima, vulkan Etna je počeo da izbacuje lavu i gusti dim početkom nedelje, ali nije bilo većih oblaka pepela iznad italijanskog mediteranskog ostrva, niti izveštaja o šteti.

An Italian photographer captured some incredible video of Mount Etna erupting explosively at the volcano's Voragine crater on Monday evening. pic.twitter.com/zUQvlC0WhC — AccuWeather (@accuweather) 03. јул 2024.

Na snimku se vidi kako lava i krhotine polako teku niz planinu, a istraživači posmatraju erupciju u blizini.

Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, a posebno je aktivan u blizini jugoistočnog kratera. To je i najveći aktivni vulkan u Evropi, visok oko 3.300 metara.

Vulkan Etna, koji se nalazi iznad Katanije na Siciliji, imao je i u novembru erupciju izbacujući velike količine pepela i lave.

Na snimcima objavljenim po društvenim mrežama vidilo se tada kako jugostočni krater najaktivnijeg vulkana u Evropi izbacuje sadržaj do visine od neverovatnih 4.500 metara.

Ono što je mnoge začudilo u ovom događaju je što italijanske vlasti ovog puta nisu zatvorile aerodrom u Kataniji, što se često dešava.

Autor: Jovana Nerić