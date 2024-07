Kako je ovo uopšte moguće? Čovek umro u vozu, 12 sati i 650 kilometara kasnije primetili da je mrtav

Telo čoveka vozilo se kroz centar Tokija do kraja dana.

Nije uopšte neobično videti ljude kako spavaju u vozovima za prevoz putnika u Japanu, piše Asahi Shimbun.

Zapravo, verovatno je neobičnije naći se u vozu koji nema barem jednog putnika koji je zadremao, namerno prilegao, ili na neki drugi način odmarao, naročito ako je kasnije doba dana i ako su možda popili nekoliko piva pre nego što su ušli u voz.

Zbog toga, kako je tek nedavno otkriveno, kada je voz JR East stigao na stanicu Odavara u Tokiju uveče 11. maja oko 19.35, radnik stanice zadužen za proveru unutrašnjosti vagona verovatno nije bio iznenađen kada je video čoveka kako nepomično sedi na sedištu za dvoje, iako su svi ostali putnici već izašli iz voza.

Voz je završio svoju poslednju vožnju tog dana i krenuo je u depo, ali nije mogao da ode s putnikom koji je još bio unutra. Zato je radnik stanice pozvao čoveka, ali nije dobio odgovor.

Kada je prišao bliže, video je da je čovek potpuno nepomičan, a nije čak ni izgledalo da diše. Proverio je puls, ali ga nije ga bilo. Pokušaj reanimacije upotrebom defibrilatora nije bio uspešan, jer je čovek već bio mrtav.

Čovek je očigledno preminuo dok je bio u vozu, piše japanski portal.

Pošto niko nije primetio trenutak kada je umro, izgleda da su svi ostali putnici mislili da spava i ostavili ga na miru.

Priča postaje još šokantnija jer je otkriveno da je čovek bio u vozu gotovo 12 sati, putujući napred-nazad na istoj liniji, navodi Sora News 24.

Naknadna istraga je utvrdila da je čovek ušao u voz linije Šonan Šinđuku na stanici Šibuja u centru Tokija u 8.02 tog jutra. Iz Šibuje, voz je krenuo na sever, prolazeći kroz prefekturu Saitama pre nego što je stigao na svoju poslednju stanicu Utsunomija, u prefekturi Točigi, oko dva sata kasnije.

Nakon dolaska u Utsunomiju, voz je prešao na prugu linije Ueno Tokio i krenuo nazad na jug kroz Točigi, Saitamu i Tokio, idući sve do stanice Hiratsuka u prefekturi Kanagava, susednoj prefekturi Tokija na jugu.

Ovo putovanje je trajalo oko tri sata, i kada je završeno, voz je krenuo nazad na sever duž iste rute, vraćajući se u Utsunomiju oko 16.15. Voz je imao još jedno putovanje da obavi, ovog puta sve do Hiratsuke, a zatim dalje na jugozapad do Odavare, gde je završio vožnju za taj dan.

Ukupno, čovek je proveo 11 sati i 32 minuta u vozu, prešavši 652,7 kilometara i četiri puta prošavši kroz centar Tokija.

S obzirom na to da se početna ruta od Šibuje do Utsunomije gotovo u potpunosti poklapa sa prvom polovinom naredne rute od Utsunomije do Hiratsuke, verovatno je da je čovek preminuo, ili je bio nesvestan ili nesposoban da se kreće, pre nego što je voz prvi put stigao u Utsunomiju oko 10 ujutro.

Policija je isključila zločin, a na čoveku koji je ostalim putnicima izgledao kao da spava nije bilo vidljivih fizičkih povreda.

Sa brzim putničkim rasporedom u Japanu, vozovi se često temeljnu proveravaju tek kada pred odlazak u depo, pošto je inače cilj da se što brže vrate na pruge.

