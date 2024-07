Nestala devojka nađena mrtva u drugoj državi, majka očajna: Želim da znam šta se desilo mojoj ćerki

Uhapšena su trojica osumnjičenih koji se dovode u vezu sa nestankom i smrću devojke iz Džordžije, čiji su ostaci pronađeni u Tenesiju, rekle su vlasti.

Nestanak Mori-Anž Martinez (20) prijavljen je u avgustu 2023. godine u okrugu Gvinet. Njeni ostaci pronađeni su 5. januara u šumskom području izvan Čatanuga u Tenesiju.

Uzrok smrti nije saopšten, preneo je Fox news.

Njena majka Anita Darling na Dan majki saznala je tragičnu vest.

'I just want to know what happened' 💔



An #Alpharetta mom is hoping 3 arrests made in connection to her 20 Y/O's disappearance/death could bring her closure. We spoke today. She tells me Maury-Ange Martinez is gone, but not forgotten. @CobbPoliceDept investigating @11AliveNews pic.twitter.com/MyFCSyb2Vh