Spektakularni snimci erupcije vulkana u Italiji: Lava i pepeo izlili se u more, podignut najviši nivo uzbune

Vulkanska aktivnost na italijanskom južnom ostrvu Stromboliju podstakla je vlasti da u četvrtak podignu uzbunu s narandžastog nivoa na crveni, najviši nivo uzbune.

Stanovnici su pozvani da slede uputstva lokalnih vlasti civilne zaštite na malom vulkanskom ostrvu severno od Sicilije.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) rekao je da je povećana vulkanska aktivnost otkrivena na planini Stromboli, aktivnom vulkanu na ostrvu, prenosi Hina.

Lava i pepeo izlili su se iz vulkana u more, izvestio je INGV.

Samo nekoliko stotina ljudi živi na Stromboliju. Brojni turisti dolaze na ostrvo morem iz Italije ili sa Sicilije kako bi se penjali na vulkan visok 920 metara.

The comparison between infrared (left) and visible (right) cameras shows pyroclastic flows entering the sea after traveling the entire length of the Sciara del Fuoco



