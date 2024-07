Haos u Parizu: Sukob policije i demonstranata, čuju se detonacije (VIDEO)

U Parizu je večeras došlo do sukoba policije i oko 500 krajnjih levičara, nakon što levičarski Novi narodni front vodi na parlamentarnim izborima u Francuskoj, rekao je policijski izvor za Figaro.

Izvor je dodao da su zabeležene dve detonacije improvizovanih eksploziva, a da nije bilo povređenih. U Marseju, okupljeni demonstranti na protestu protiv krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) uzvikuju ''Svi mrze (Žordana) Bardelu''.

Uprkos zabrani demonstracija, u Reneu se održava protest, gde okupljeni nose ''antifašističke transparente''. Nakon što su im snage bezbednosti naložile da se raziđu, demonstranti su počeli da uzvikuju ''Svi mrze policiju'', a atmosfera je postala napeta, navodi Figaro.

Prema projekcijama nakon zatvaranja birališta u Francuskoj, na prvom mestu se nalazi levičarska koalicija Novi narodni front, koja bi mogla da osvoji između 188 i 199 mesta u parlamentu.

Centristička koalicija koju predvodi predsednik Emanuel Makron mogla bi da osvoji između 164 i 169 mesta.

Krajnje desničarska koalicija Nacionalno okupljanje Marin Le Pen nalazi na poslednjem mestu uz očekivanih 135-143 mesta, prema anketi IFOP-a.

