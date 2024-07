Dok se Srbija bori sa tropskim temperaturama u ovom delu Evrope besni nevreme: Sve se zabelelo

Grmljavina i nevreme su pogodili prvo opštinu Felizano koje je ubrzo stiglo do Aleksandrije, a zatim je nastavilo i do Donjeg Monferata

Loše vreme praćeno obilnim padavinama, gradom i susnežicom paralisalo je Aleksandriju, u Italiji, i izazvalo velike probleme na putevima.

Putevi puni grada pogodili su Aleksandriju juče posle 16 časova.

Grmljavina i nevreme su prvo pogodili opštinu Felizano, a zatim je ubrzo stiglo do Aleksandrije, a kasnije i do Donjeg Monferata.

The unbelievable amount of hail that fell yesterday during a hailstorm in the comune of Quattordio, Province of Alessandria, Italy 🇮🇹



▪︎ 7 July 2024 ▪︎#storm #hailstorm #Italy #Quattordio pic.twitter.com/2fu0jKocMS