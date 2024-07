Prve slike razorene dečje bolnice nakon napada na Kijev: Poginulo 7 osoba, više njih povređeno! (Foto)

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko potvrdio je da je u napadu pogođena dečja bolnica, ali nije naveo da li ima žrtava.

Najmanje sedam osoba je poginulo, a više njih je povređeno u ruskom napadu na Kijev koji se dogodio jutros.

Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija lansirala nekoliko balističkih i krstarećih raketa na glavni grad Kijev rano jutros.

U napadu su korišćene i hipersonične rakete koje su deset puta brže od brzine svetlosti.

Kako prenose mediji, u napadu je pogođena i najveća dečja bolnica u Kijevu.

Na snimcima koji se dele internetom vidi se da je unutrašnjost bvolnice ozbiljno oštećena.

Russians attacked a children's hospital in Kyiv. One building was destroyed



At least 3 civilians dead.



This is terrible.



Those who support Putin and continue to meet with him - support this pic.twitter.com/tvKMSMip8h