Žena iz Teksasa, koja ima sreće što je živa nakon susreta sa ajkulom na ostrvu Saut Padre 4. jula, kaže da joj je noga veoma loše i da je mislila da je neman koju je ugladala u vodi ustvari riba.

Tabata Salivent iz Seline ispričala je za medije svoje zastrašujuće iskustvo sa ajkulom. Trenutno se nalazi u bolnici MekAlen gde je danas očekuje bitna operacija.

"Okrenula sam se i videla nešto tamno u vodi. I pomislila sam da je to velika riba, i da ću je odgurnuti. Tada me je zgrabila", rekla je Salivent.

"Mislim da me je odmah pustila zbog čega sam uspela da plivam do plaže sa jednom nogom i rukama. Nije me opet zgrabila. Kada sam se približila obali ljudi su počeli da me izvlače. Prvo me je muž uhvatio, ali me je onda ispustio jer je ajkula bila u poteri", nastavila je.

"Moja noga je praktično otkinuta", rekla je Salivent za FOX 4, rekavši da misli da ne bi preživela da nisu priskočili ljudi da je izvuku.

Salivent je za medije rekla da je bila meta ajkule još dok su ona i njena ćerka bile u blizini peščanog spruda.

"Dok su joj pružali prvu pomoć ajkula je bila tu... u vodi do kolena", rekao je svedok Kajl Džad za lokalni list.

Tabati podršku u bolnici pruža njena porodica, a sa njom je i muž, koji je takođe povređen pošto se borio sa ajkulom da bi supruzi pomogao da izađe bezbedno na obalu.

Odeljenje za parkove i divlje životinje Teksasa saopštilo je da su dve osobe zadobile ugrize, te da su dve osobe naletele na ajkulu, ali nisu ozbiljno povređene tokom incidenta prošlog četvrtka.

"Susreti s ajkulama ove prirode nisu uobičajena pojava u Teksasu. Kada reši da ujede, obično je reč o ajkulama koje su pogrešno identifikovale plen", piše Fox news.

Autor: Iva Besarabić