Ne može da se vrati kući! Stjuardesa (28) zarobljena u Dubaiju, nakon pokušaja da se ubije PROLAZI KROZ NOVI PAKAO

Slučaj Irkinje Tori Taui (28) koju je sud u Dubaiju optužio za pokušaj samoubistva dospeo je pred irski parlament, a liderka partije Šin Fein zatražila je od irske vlade da interveniše.

Stjuardesa Taui, koja je radila kao član letačkog osoblja u avio kompaniji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, navela je da je pokušala da se ubije nakon što ju je napao njen muž, državljanin Južne Afrike.

Portparol pravne grupe Detained in Dubai (DiD) tvrdi da je Torin muž krenuo za njom sa nožem i udario je.

Tori je rekla da je pokušala da sebi oduzme život nakon napada, zbog čega je zadobila teške modrice i povrede.

