Horor u Londonu: Ubijene žena i ćerka poznatog novinara Bi-Bi-Sija! Napadač ih vezao, pa gađao samostrelom - Policija još uvek traga za njim!

Motiv zločina nije poznat.

Britanska policija i dalje traga za Kajlom Klifordom (26), koji se dovodi u vezu sa smrću tri žene u Hartfordširu kod Londona. Vlasti su ranije upozorile da je Kliford možda naoružan samostrelom, a sada su otkriveni i neki detalji o žrtvama.

Naime, tela tri žene, za koje se veruje da su u srodstvu, pronađena su sinoć u jednoj kući oko 19 časova sa teškim povredama, a ubrzo nakon dolaska policije su preminule. Danas je potvrđeno da su žrtve imale 25, 28 i 61 godinu, ali njihova imena nisu otkrivena, kao ni način na koji su ubijene.

Britanski mediji prenose da su u napadu ubijene žena Kerol (61) i ćerke (28,25) poznatog novinara BBC-a Džona Hanta.

Komšije su rekle da su sinoć iz kuće, gde su žene pronađene, čuli stravične vriske, a da je nedugo potom čitav kvart blokirala policija. Od tada traje neumorna potraga za muškarcem, koji je identifikovan kao Kliford i veruje se da je naoružan.

Terrible to hear that three women, Carol Hunt and her daughters Louise Hunt and Hannah Hunt, have been murdered in Hertfordshire by a 26 year old man.



Already seeing headlines that suggest their killer seemed like a “nice, normal bloke” to people which is an unforgivably inane… pic.twitter.com/hZ7uASA8Mj