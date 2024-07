Užas u Rumuniji: Medved ubio tinejdžerku, zgrabio je za nogu, pa bacio sa litice

Tinejdžerka u Rumuniji ubijena je u napadu medveda nakon što ju je životinja odvukla, a zatim bacila niz liticu visoku oko 100 metara dok je bila u šetnji sa svojim dečkom.

Devojka (19) je u utorak planinarila planinama Bučegi u centralnoj Rumuniji, u blizini grada Brašova, kada ju je napala i odvukla životinja.

Prema rečima dečka žrtve, medved je prvo zgrabio ženu za nogu i odvukao je sa staze, pre nego što ju je bacio niz liticu, gde je njeno telo kasnije pronađeno i izvučeno. Kako bi izvukli telo, spasioci su se suočili sa teškom misijom jer je životinja ostala u blizini. To je dovelo do toga da su morali da obore opasnog medveda, koji je ostao u blizini i bio je posebno agresivan, navode vlasti.

Dečko žrtve, čiji identitet takođe nije poznat, ostao je nepovređen.

- Prema informacijama koje imamo, medved je napao mladu ženu na stazi, odvukao je u rastinje pored staze i negde u ovoj vegetaciji bacio u provaliju i sišao za njom. Moje kolege su se spustile u provaliju, gde su, nažalost, našle telo devojke - rekao je predsednik gorske službe spasavanja.

- Ovo je situacija sa kojom se ranije nismo susreli. Imali smo situacije kada su životinje dolazile, pretile, zahtevale hranu i činile da se njihovo prisustvo oseća da bi dobile nešto. Ali ovde se čini da je već reč o direktnom napadu, a to nije tipično za medvede. Treba videti šta je tačno uticalo na to. Možda vrućina, možda neka bolest od koje životinja boluje. Moramo da vidimo šta je tačno promenilo njeno ponašanje tako radikalno - pojasnio je on.

Prema vladinim podacima, u rumunskim Karpatima ima oko 8.000 mrkih medveda. To je druga najveća populacija medveda u Evropi posle Rusije.

Autor: Marija Radić