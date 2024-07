Jak zemljotres na Filipinima! Epicentar kod ostrva, očekuju se novi potresi u vatrenom prstenu (VIDEO)

Izuzetno jak zemljotres pogodio je danas ostrvo Mindanao na jugu Filipina.

Nemački Istraživački centat za geološke nauke (GFZ) je saopštio da je jačina bila 6,7 stepeni Rihterove skale, dok je Geološki institut SAD (USGS) izmerio 7,1 Rihter.

- Potres je bio na dubini od 630 kilometara - saopšteno je iz GFZ.

Preliminary: A deep M7.1 earthquake has struck Mindanao, Philippines. 🇵🇭 Depth: 624.1km. Tremors felt in several areas. Stay safe everyone! #PhilippinesEarthquake #earthquake #Mindanao pic.twitter.com/VsDBLOCcvi