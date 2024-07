Radun za Pink: Američki mejstim mediji krenuli da ruše Bajdena u pitanju je neki dogovor da Tramp pobedi

Šef Bele kuće definitivno pokazo da nije sposoban za još jedan mandat.

Branko Radun, politički analitičar rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je po njemu to neki dil gde su američki mejnstrim mediji koji podržavaju demokratsku stranku i estamblišment Bajdena krenuli da ga ruše na neki način.

- Po meni to je neki dogovor da Tramp pobedi, da je on dogovorio da nastavi oštru politiku. Ako Tramp pobedi on će voditi još agrsivniju politiku prema Rusiji i Kini - kaže Radun.

Dodaje da ljudi iz okruženja Trampa govore da se Kina mora obuzdati, a da se rat sa Rusijom mora završiti.

- Meni deluje da neki delovi Bajdenovog estamblišmenta sada ruše Bajdena, oni vide da je on bolestan ali nastavljaju sa njegovom kandidaturom za predsednika - dodaje on.

Milan Čavić predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka rekao je u Novom jutru na TV Pink kod Jovane Jeremić da su juče na sednici NATO-a sve palo u senku posle Bajdenovog nastupa kada je izašao na govornicu i predsednika Ukrajne Zelenskog predstavio kao Putina.

- On je Zelenskom rekao izvolite predsedniče Putine, a onda se izvinio i rekao da mnogo razmišlja o Putinu - dodao je Čavić.

Ono što smo mogli da vidimo na sednici NATO-a je da ova organizacija i dalje podržava Ukrajinu do poslednjeg Ukrajinca i da će za nju oopredeliti oko 40 milijarde novih sredstava, kaže Čavić.

- Ukrajina će dobiti naoružanje, slaće se rakete dužeg dometa, misli smo da će biti nekog zdravog razuma ali je rečeno da će Ukrajna postati članica NATO-a iako je razlog ratovanja približavanje NATO-a i njihovih baza Rusiji - objašnjava Čavić.

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je u Novom jutru kod Jovane jeremić da se plaši da je cela ova situacija sa NATO-omi Ukrajnom jedan račun bez krčmara.

- Mene zanima kako će proteći američki predsednički izbori u novembru, ako Bajden ne zna ko je Putin, ko je Tramp, ko je ko ,mogu da zamislim da sam Amerikanac koji voli demokrate i vidim čoveka koji je bolestan ondosno dementan kako bi reagovao - rekao je Miletić.

Autor: Dalibor Stankov