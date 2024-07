Svi detalji o atentatu na Trampa! Pristižu nove informacije o atentaroru: Donaldu metak probio uvo, likvidirali napadača, poginuo i civil (FOTO+VIDEO)

Donald Tramp, bivši predsednik SAD i aktuelni republikanski kandidat za predsednika, ranjen je u uho u sinoćnjem atentatu tokom mitinga u Pensilvaniji. Portparol Tajne službe je potvrdio da su službenici ubili napadača, koji je iz puške pucao sa krova zgrade koja se nalazila van mesta skupa. On je identifikovan kao Tomas Metju Kruks iz Pensilvanije.

Podsetimo, Donald Tramp je sklonjen sa bine oko 18.15 časova, kada je strelac ispalio više hitaca prema bini sa krova obližnje zgrade, potvrdio je portparol Tajne službe, koji je dodao da je napadač neutralisan. Kako se videlo na fotografijama sa lica mesta, Donald Tramp je ranjen u uho, usled čega su tragovi krvi bili vidljivi na njegovom licu, ali je podigao pesnicu uvis kako bi saopštio pristalicama da nije teško povređen.

Šta dosad znamo o atentatu na Donalda Trampa?

Donald Tramp je bio na pregledu u obližnjoj medicinskoj ustanovi nakon napada

Napadač i učesnik na mitingu su ubijeni

Među ranjenima i nećak republikanca Ronija Džeksona

Napadač je pucao sa krova iz puške nalik poluautomatskoj AR-15

Džo Bajden je sazvao hitnu konferenciju za medije i pauzirao svoju predsedničku kampanju

Barak Obama, Kamala Haris, Bil Klinton, Hilari Klinton i mnogi drugi političari i javne ličnosti su osudili napad

Gde su bili Melanija i Baron Tramp?

Mediji se uveliko bave i pitanjem da li su na sinoćnom mitingu bili Trampova supruga i sin Melanija i Baron.

Napadač objavio video uoči atentata

Atentator je objavio video na društvenim mrežama uoči atentata u kojem je rekao: "Ja sam Tomas Metju Kruks. Mrzim republikance, Mrzim Donalda Trampa".

Kruks bio registrovan republikanac?

Kruks je bio registrovan da glasa kao republikanac, prema evidenciji u biračkom registru Pensilvanije koja odgovara njegovom imenu, godinama i adresi u Betel Parku koju su zvaničnici pretraživali u subotu uveče i koja je povezana sa Kruksom u javnim evidencijama. U međuvremenu se oglasio i njegov otac.

Zatvoren vazdušni prostor iznad grada napadača

Vazdušni prostor iznad Betel parka u Pensilvaniji odmah je zatvoren iz bezbednosnih razloga.

Naoružani napadač koji je ubijen u pucnjavi, Tomas Metju Kruks, bio je iz Betel parka.

Kampanja pojačava mere bezbednosti

Menadžment predsedničke kampanje Donalda Trampa saopštio je danas da će nakon pokušaja ubistva bivšeg predsednika SAD na predizbornom skupu u Pensilvaniji pojačati mere bezbednosti.

Snimak napada iz drugog ugla

Pojavio se novi video koji pokazuje trenutnu reakciju snajperista Tajne službe koji se, prema snimku, automatski uključuje u razmenu vatre sa napadačem.

Prvi snimak Trampa posle atentata

Donald Tramp je prvi put viđen posle atentata na mitingu u Pensilvaniji.

Bivši predsednik SAD viđen je kako hoda niz stepenice svog aviona "Tramp Fors" u Nju Džersiju.

FBI identifikovao napadača

Federalni istražni biro (FBI) identifikovao je 20-godišnjeg Tomasa Metjua Kruksa kao "subjekta umešanog" u pokušaj ubistva bivšeg predsednika Donalda Trampa, navodi se u saopštenju u nedelju.

Vučić: "Osuđujem nasilje kao način političke borbe"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se rano jutros nakon atentata na Donalda Trampa tokom mitinga u Pensilvaniji. Sve o tome pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Svedok: "Upozorio sam ih"

Čovek koji je posmatrao pokušaj ubistva Donalda Trampa otkrio je da je upozorio agente Tajne službe na naoružanog čoveka na obližnjem krovu nekoliko minuta pre nego što su odjeknuli pucnji. Njegovu kompletnu ispovest pročitajte u našem odvojenom tekstu.

"Metak mi je probio gornji deo desnog uveta, bilo je mnogo krvi!"

Donald Tramp se oglasio nakon atentata i zahvalio se službenicima Tajne službe, nakon čega je objasnio gde je ranjen.

- Metak mi je probio gornji deo desnog uveta, bilo je mnogo krvi. Želim da izrazim saučešće porodici poginulog na mitingu. Odmah sam znao da nešto nije u redu kada sam čuo fijuk, pucnje i odmah sam osetio metak kako probija kožu. Bilo je mnogo krvi - napisao je Tramp na svojoj društvenoj platformi "Truth Social".

"Svi moraju da osude političko nasilje"

Predsednik SAD Džo Bajden održao je i hitnu konferenciju nakon atentata gde je, između ostalog, istakao da "svi treba da osude političko ili bilo kakvo nasilje".

- Suština je da je Trampov miting trebao da se sprovede mirno, bez ikakvih problema. Ali ideja da u Americi postoji političko nasilje ili nasilje kao što je ovo, jednostavno je nečuveno. Svi to moraju osuditi - izjavio je Bajden na konferenciji.

Ovako je ubijen atentator

Tajna služba se oglasila nakon atentata na Donalda Trampa i potvrdila da su službenici ubili napadača.

- Tokom predizbornog mitinga bivšeg predsednika Donalda Trampa, oko 18.15 časova, osumnjičeni strelac je ispalio više hitaca prema bini na kojoj je bio predsednik sa više tačke, izvan mesta mitinga. Osoblje američke tajne službe je neutralisalo strelca i brzo reagovalo sa zaštitnim merama i zaštitilo bivšeg predsednika, koji je sada na proceni. Dva posetioca se nalaze u teškom stanju - navodi se u saopštenju portparola tajne službe.

