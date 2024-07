Snažno nevreme pogodilo Tursku: Vetar čupao drveće iz korena, pao i kran (VIDEO)

Turski grad Adanu danas u popodnevnim satima pogodilo je snažno nevreme.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci orkanskog vetra koji je srušio jedan građevinski kran. Za sada nema izveštaja da li je u ovom incidentu bilo žrtava.

⚠️ #BREAKING ⚡⛈️ – Turkey: Strong thunderstorms this afternoon in Adana, caused damage to construction crane pic.twitter.com/WTEBXPf6Xv