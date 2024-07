Pentagon potvrdio: Napadač na Donalda Trampa nije imao nikakve veze sa vojskom

Pentagon je potvrdio da napadač na bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, Tomas Metju Kruks nije imao bilo kakve veze sa vojskom.

"Potvrdili smo sa svakom od grana vojne službe da ne postoji vojna pripadnost osumnjičenog sa tim imenom ili datumom rođenja u bilo kojoj grani, aktivnoj ili rezervnoj komponenti u njihovim odgovarajućim bazama podataka", rekao je portparol Pentagona, general-major Patrik S Rajder, preneo je BBC.

