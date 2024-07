Žena vatrogasca koji je primio metak namenjen Trampu odbila Bajdenov poziv! Otkrila šta je muž rekao pred smrt! (VIDEO)

"Podržavam Trampa. Za njega glasam, ali nemam zlu volju prema Bajdenu. On nije učinio ništa loše mom mužu. To je uradio odvratni dvadesetogodišnji klinac."

Ožalošćena udovica Korija Komperatorea, heroja vatrogasca kojeg je ubio snajperista na mitingu Donalda Trampa, nije želela da razgovara sa predsednikom Bajdenom kada ju je pozvao nakon tragedije, rekla je za New York Post.

"Nisam razgovarala sa Bajdenom", rekla je Helen Komperatore iz svoje kuće u Pensilvaniji u ponedeljak. "Nisam htela da razgovaram sa njim. Moj muž je bio pobožan republikanac i ne bi želeo da pričam sa njim."

Kori Komperatore, voljeni vatrogasac-volonter i oženjeni otac dvoje dece, bio je na Trampovom mitingu u Batleru u Pensilvaniji u subotu sa svojom porodicom kada je Tomas Metju Kruks otvorio vatru.

Metak je pogodio bivšeg predsednika u uvo, dva učesnika mitinga su ranjena, a Kori Komperatore je ubijen u pucnjavi.

Helen je rekla da je to trebalo da bude "uzbudljiv dan" za porodicu koja je došla da podrži Trampa.

Rekla je da Tramp nije stupio u kontakt s njom — ali Bajdenov poziv nije bio dobrodošao.

"Nemam nikakvu zlu volju prema Džou Bajdenu. Nisam jedna od onih osoba koje se bave politikom."

"Podržavam Trampa. Za njega glasam, ali nemam zlu volju prema Bajdenu", dodala je.

"On nije učinio ništa loše mom mužu. To je uradio odvratni dvadesetogodišnji klinac."

Helen je posebno naglasila Korijeve poslednje reči, takođe za New York Post.

"On je moj heroj", rekla je Helen.

"Samo je rekao 'sagnite se!' To je bila poslednja stvar koju je rekao."

Helen je rekla da su ona i njen suprug, koji su bili ljubavni par iz detinjstva, bili na korak od proslave svoje 29. godišnjice braka kada je porodica krenula na miting da podrži svog kandidata.

"Ja i deca smo svi bili tamo kao porodica", rekla je. "Bio je uzbuđen. Trebalo je da to bude lep dan sa porodicom."

"Bio je to loš dan", dodala je.

"Bio je veoma ljubazan muž", rekla je Helen o Koriju.

"Bio je jednostavan čovek, ali je uvek stavljao ženu i decu na prvo mesto. Nisam radila ništa ovde. Nisam mrdnula prstom. On je radio sve."

"U subotu je umro štiteći svoju porodicu", rekla je Helen.

Helen je rekla da je preplavljena podrškom od tragedije. GoFundMe kampanja koju je organizovala njena porodica prikupila je 990.000 dolara.

"Donacije koje pristižu iz zajednice i širom zemlje, više su nego što mogu da zamislim", rekla je. "To je više nego što mogu da pojmim, ali on zaslužuje sve to. On zaslužuje sve", zaključila je udovica.

Autor: Dubravka Bošković