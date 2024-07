Dajana je nakon TAJNOG SASTANKA odbila Kenedija: Isplivali svi detalji susreta

Princeza Dajana poginila je 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, a detalji iz njenog života i danas su prava misterija. Sada je ponovo otkrivena dugo čuvana tajna.

Naime, 1995. godine princeza Dajana i Džon F. Kenedi mlađi bili su dvoje od najpopularnijih ljudi na planeti tako da organizovanje tajnog sastanka između njih dvoje nije bio lak podvig. Ali to je upravo ono što su njihovi saradnici uspeli da organizuju tokom kratkog putovanja koje je Dajana imala u Njujorku, čiji su detalji uglavnom držani u tajnosti. Do sada.

Sastanak je prvobitno bio dogovoren po nalogu Kenedija mlađeg, a koji se nadao da će ubediti Dajanu da se pojavi na naslovnoj strani njegovog časopisa Džordž. Međutim, nova biografija koja detaljno opisuje život političkih potomaka sada je otkrila da su njeni pravi razlozi za pristanak na sastanak možda bili daleko manje formalni.

"To nikada nije objavljeno u javnosti, tako da je to bilo prilično zabavno“, priseća se Dajanin privatni sekretar, Patrik Džefson, na stranicama JFK Jr: An Intimate Oral Biographi, koju su napisale RouzMari Terencio, Kenedijeva bivša izvršna pomoćnica, i Liz Meknil, piše Dejli Mejl.

„Dajana je želela da bude diskretna jer je imala sve zasluge za sjajnu priču o tračevima, zar ne? Najpovoljnija neženja na svetu... a ona se upravo bila neudata ili je bila u procesu razvoda. Bilo bi to prilično intrigantno sanjati", piše u biografiji.

Detalji tajnog sastanka

"Ona to nije želela, ali je bila radoznala da ga upozna. Delimično, mislim, zato što je Sara Ferguson bila zagrižena za njega, a Dajana je htela da joj, čini mi se, učini nešto.' RouzMari, Kenedijeva bivša izvršna pomoćnica i šefica osoblja u Džordžu, piše da je Dajana trebalo da odsedne u hotelu Karlajl i da je dogovorila sastanak sa princezom radnim danom popodne kako bi razgovarali o potencijalnom pokrivanju.

„Bila je sva ta briga“, priseća se ona pa dodaje:

"Da li treba da uđe na ulazna vrata? Da li treba da nosi masku: jer neće se pročuti da ima aferu sa njom? ... Bili su to dvoje najslavnijih ljudi na planeti. Na kraju je nezapaženo prošao pravo kroz ulazna vrata, izbegavajući paparace koji su sa strane čekali Dajanu", piše u biografiji.

Džefson je sreo Kenedija ispred hotelskog Bemelmans bara u 'prilično mračnom prolazu' i odveo ga do penthausa, gde je bila Dajana.

"Bio je pametan. I bila je pametna. Bio je to radni sastanak. Poslovno odelo.' Međutim, Džefson kaže da je Kenedi izgledao zadivljen prelepom ženom koja sedi naspram njega, objašnjavajući da mu „nije bilo neprijatno, ali se činilo da se ponaša najbolje.

„Radije je sedeo na ivici svoje stolice i nervozno je gledao“, nastavlja on.

'Bila je veoma kul i vesela, znate, i nasmejana i gostoljubiva".

On je dao svoj predlog za naslovnicu i Dajana je s poštovanjem odbila, a Sindi Kraford je na kraju postala Kenedijeva naslovna zvezda, ali je par nastavio da razgovara sve dok im nije isteklo dodeljeno vreme.

„Ne mogu da se setim reči“, kaže Džefson, „ali postojao je stepen saosećanja. Mislim da je možda govorila o čuvenoj slici o njemu kao malom dečaku. „I imala je simpatije prema njemu dok je odrastao uz ime i bio je predmet javne fascinacije. To su bile stvari sa kojima se mogla povezati. Nije ga videla kao što ga je video ostatak sveta. Kao ovaj veliki, poznati, zgodan momak. Mislim da ga je videla kao prilično ranjivog jer je odrastao u javnosti. Ona je u njemu videla drugu žrtvu… života u očima javnosti i teškoće da zna kome da veruje. I mislim da je to stvorilo vezu između njih." Terencio otkriva da su Dajana i JFK mlađi ostali u kontaktu, a on ju je ponovo zamolio za intervju dve godine kasnije

Dajana je odbila Kenedija

"3. februara 1997. napisala je Džonu poruku iz Kensingtonske palate. Još uvek imam kopiju toga. Rekla je „nažalost“ da mora da odbije njegovu ponudu i da će se ponovo javiti kada bude pravo vreme. Na kraju je napisala: "Nadam se" - i podvukla "nadu"

Met Berman, kreativni direktor Džordža, razmišljao je o dubokoj ironiji tog prvog sastanka u Karlajlu: „Poslao sam ga sa gomilom naslovnica. Nacrtao bih skice - Magični marker na paus papiru. Uradio sam jednu od nje u limuzini sa paparaco sijalicama – bila je ona pozadi sa dopola podignutim prozorima. 'Kako je to čudno?", piše u biografiji.

Autor: Snežana Milovanov