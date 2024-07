Putnici sa koferima zarobljeni zbog otkazanih letova: Tehnološki kvar napravio haos na aerodromima širom sveta

Brojne kompanije, banke, avio-kompanije, telekomunikacione kompanije, TV i radio stanice i supermarkete, isključene su sa mreže zbog navodnog značajnog prekida rada kompanije Microsoft.

Ovo je izazvalo brojne probleme, koji se trenutno najviše primećuju na aerodromima gde se stvaraju ogromne gužve.

Na erodromu Goa nalazi se kolona putnika, koji sa koferima čekaju na svoj let. Video koji je podelila novinska agencija PTI prikazuje putnike zaglavljene na aerodromu nakon tehničkog kvara sa sistemom za prijavu.

VIDEO | Passengers stranded at Goa airport following a technical glitch with the check-in system. Further details are awaited.



