ATENTAT NA UKRAJINSKU POLITIČARKU Pucali joj u glavu: Lekari se bore za njen život (FOTO, VIDEO)

Nepoznata osoba pucala je danas na bivšu poslanicu ukrajinskog parlamenta i ultradesničarsku političarku Irinu Farion.

Za sada nije poznato da li je hitac bio fatalan, a Farion je odvezla hitna pomoć, javio je Ukrinform.

Zadobila povredu glave

Prema izjavama očevidaca, političarka je zadobila pucanj u slepoočnicu, a napadač je imao rukavice i oružje bez prigušivača.

Kako prenose Telegram kanali, Farion je u kritičnom stanju.

Farion je radila 30 godina kao profesorka ukrajinskog jezika na Nacionalnom univerzitetu u Lavovu, a krajem prošle godine otpuštena je sa posla nakon izjava u kojima je dovela u pitanje patriotizam pripadnika ukrajinske vojske koji govore ruski i objavljivanja proukrajinskih izjava i privatne imejl adrese studenta na Krimu, što je dovelo do njegovog hapšenja.

Iryna Farion, #Ukraine MP, was shot in the side of the head by her assailant who waited for her in #Lviv



He was wearing gloves and is said to be about 25 years of age. His gun did not have a silencer so was heard by all nearby.

Farion is still thought to be alive, but critical. pic.twitter.com/4TUzFIPVDv