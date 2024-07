Vozila popadala u reku! Užas u Kini: Urušio se most zbog poplava, 11 poginulih i 30 nestalih (FOTO+VIDEO)

Jedanaest osoba je poginulo, a 30 se vode kao nestale nakon što se jutros delimično urušio most na autoputu u severozapadnoj kineskoj provinciji Šensi zbog poplava, saopštile su lokalne vlasti.

Kineski predsednik Si Đinping pozvao je na sveobuhvatne spasilačke napore nakon urušavanja mosta zbog čega su pojedina vozila upala u reku, prenela je agencija Sinhua.

Si je rekao da je Kina u kritičnom periodu u vezi sa poplavama i da lokalne samouprave moraju preuzeti odgovornost za poboljšanje monitoringa i rano upozorenje.

