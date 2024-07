ZASTRAŠUJUĆE: Muškarac na arapskom preti Francuzima MASAKROM na Olimpijskim igrama! (VIDEO)

Samo tri dana uoči svečanog otvaranja Olimpijskih igara u Parizu pojavila se zastrašujuća pretnja koja ledi krv u žilama.

Društvenim mrežama je počeo da kruži snimak na kojoj se vidi muškarac prekrivenog lica kako na arapskom izgovara strašne pretnje Francuzima i predsedniku Emanuelu Makronu:

- U ime boga naša borba protiv cionističkog režima se nastavlja. Poručujemo Francuzima i predsedniku Makronu: podržali ste cionistički režim u njihovom kriminalnom ratu protiv Palestinaca.



- Snabdeli ste ih oružjem. Pomogli ste im da ubijaju našu braću i sestre i našu decu. Pozvali ste cioniste na Olimpijske igre. Platićete zbog toga. Reke krvi teći će ulicama Pariza. Taj dan se bliži - poručio je muškarac koji je na kraju snimka podigao odrubljenu glavu koja je lažna.

Hamas threatens "rivers of blood" at the Paris Olympic Games.



They aren't only a danger to Israel, the terror army is a threat to the entire world.



