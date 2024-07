Tlo u Jeloustounu EKSPLODIRALO: Supervulkan uznemirio turiste, panično počeli da beže (VIDEO)

Nacionalni park Jeloustoun nudi neke od najlepših prizora Severne Amerike. Međutim, čisto da posetioce podseti da je ispod njih, supervulkan zagreva podzemne rezervoare vode koji mogu ponekad burno da eruptiraju.

U geotermalnom delu parka nazvanom Basen biskvit, vrela voda izbila je na površinu u burnoj erupciji koja se desila juče u prepodnevnim časovima nešto severno od poznatog gejzira Stari Verni.

Srećom, niko nije povređen, ali snimak Fejsbuk korisnice Vlade Marč pokazuje erupciju vode pomešane sa drugim materijalima vrlo blizu staze na kojoj su posetioci, koji su preplašeni potrčali da potraže zaklon, prenosi Javni servis.

Erupcija srećom nije vulkanske prirode, već hidrotermalne i povezana je sa zagrevanjem vode u podzemnim rezervoarima.

„Hidrotermalne eksplozije su prilično uobičajene u Jeloustounu. Primera radi, gejzir Porkčop je eksplodirao 1989. godine, a blizu tog mesta se i 15. aprila ove godine desila manja eksplozija. Sličan incident kao današnji na istom mestu se odigrao 2009. godine“, naveli su iz Američkog geološkog udruženja i Nacionalnog parka Jeloustoun.

Ispod zemlje, pod visokim pritiskom, voda može da se zagreje daleko iznad tačke ključanja. Kada dostigne 250 stepeni, voda rapidno prelazi u gasovito stanje i burno se širi.

Kada više nema gde da se širi u podzemnoj odaji, dešava se eksplozija.

Nijedna od hidrotermalnih eksplozija u Jeloustounu nije direktno povezana sa magmom, ali može da je izazove seizmička aktivnost. Jeloustoun konstantno podrhtava, a godišnje se zabeleži između 1.500 i 2.500 zemljotresa.

#Yellowstone Park staff are on scene assessing conditions after a small hydrothermal explosion occurred today (July 23) in #BiscuitBasin. There are no reports of injuries. The boardwalk, on the other hand, will need a few repairs. The area remains temporarily closed. NPS photos. pic.twitter.com/XrHuUhw7fk