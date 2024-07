Jeziv POŽAR u Bugarskoj: Gore tri skladišta FABRIKE vatrometa - Ima povređenih! (FOTO+VIDEO)

Dve osobe su teško povređene u eksploziji skladišta vatrometa u bugarskom gradu Elin Pelin.

Reč je o muškarcu (48) i devojci (20). Oboje su zadobili opekotine trećeg stepena.

"Opekotine trećeg stepena podrazumevaju oštećenje tkiva i kože u stanju u kome ona otpada", objasnio je direktor Urgentnog centra dr Valentin Dimitrov.

Na licu mesta bilo je pet vozila ekipe Hitne pomoći.

Ministar unutrašnjih poslova Kalin Stojanov rekao je da postoji velika šansa da su u skaldištu još dve osobe.

Prema prvim infirmacijama požar je buknuo u tri magacina.

"Situacija je veoma ozbiljna. Reč je o firmi koja se bavi pirotehničkim proizvodima. Postoji šest magacina koji su puni ovakvim proizvodima. Vatrogasci su do sada uspeli da evakuišu sve teško povređene osobe", rekao je ministar.

On je rekao da ne postoji mogućnost da se u gašenje požara uključe i helikopteri.

