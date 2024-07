Ćerka padala 80 metara sa planine, umrla tati pred očima, on nemoćan: Evo kako je došlo do tragedije

Grejs Rohlof (20), studentkinja iz Arizone, stradala je u nesreći tokom planinarenja i poginula pred tatinim očima u padu sa visine od 80 metara.

Džonatan za svoju ćerku ima da kaže samo reči hvale, ali je istakao da je devojka išla stopama svojih roditelja i želela da postane učiteljica.

"Teško je buditi se svako jutro, znajući da Grejs nije ovde", rekao je on za FOX 10.

Rekao je da mu se svet okrenuo naglavačke nakon što je izgubio ćerku, koja je volela da bude aktivna, volela je planinarenje i uvek je tražila sledeću avanturu.

When Grace Rohloff and her father, Jonathan, reached the summit of Half Dome, she was smiling ear to ear. Jonathan Rohloff didn't know it would be his last ten minutes with her. 🙏💔https://t.co/IkrwBrLm4z pic.twitter.com/NaqmiV6G7X