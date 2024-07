Ogromni požari u Kaliforniji: Uništena površina veličine San Dijega (VIDEO)

Više od 130 objekata uništeno je u požaru u Kaliforniji, zbog čega je naređena hitna evakuacija u četiri okruga, saopštile su danas vlasti.

Požar je buknuo u petak uveče i uništio više od 239.000 hektara, što je, otprilike, veličina San Dijega. To ga čini 13. najvećim požarom u istoriji države, prenosi CNN.

Više od 1.600 vatrogasaca angažovano je na gašenju vatre, a zbog širenja požara ugroženo je još 4.200 objekata.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California. 72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine. “A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l

Načelnik vatrogasne službe, Bili Si, izjavio je da će u večernjim satima verovatno oslabiti vetrovi i da će biti veća vlažnost vazduha, zbog čega će vatrogasci imati veće šanse da ugase požar.

Lokalni zvaničnici naveli su da će proći izvesno vreme pre nego što ljudima bude dozvoljen povratak u domove.

I dont think people realize what’s happening in Chico right now



California’s biggest fire in years is happening right now in Chico. Caused by homeless sex offender and lit his moms car on fire and pushed it down a cliff. The fire is not even close to contained pic.twitter.com/uLuIUzqNO3