Naša žena otkrila da život u Americi nije MED I MLEKO: Mnogima je preseljenje san, a ona progovorila o VELIKOM PROBLEMU

Iako mnogi misle da je SAD obećana zemlja u kojoj se, zbog standarda i organizovanosti sistema, odlično živi, sudeći po iskustvima ljudi sa Balkana koji žive tamo - to baš nije tako!

Lucija koja dolazi sa naših prostora, a živi u Čikagu ispričala je na Tik Toku, na nalogu "thebalkanmix", da u SAD vrtići koštaju oko 2.000 dolara mesečeno, te da roditelji nemaju nikakvu podršku države.



- Ovde u Čikagu, ili okolini Čikaga, prosečna cena vrtića je 2.000 dolara mesečno. Naravno zavisi od toga koliko godina ima dete - ako je beba skuplje je, kad su stariji nešto je jeftinije. Moj sin ide u Montesori školu, koja je samo 100 dolara mesečno skuplja nego običan vrtić - ispričala je ona u snimku koji je objavila.

Za roditelje koji rade ovi vrtići su jedna opcija, ali ima i drugih...

- To jedna opcija, kad nemaš ko da ti čuva dete. Druga opcija je kao što su, na primer, moj brat i snaja uradili - da jedna osoba radi prvu smenu, a druga radi drugu ili treću smenu. Dete sa tri godine može ići u državnu školu, ali to je samo nekoliko sati dnevno, odnosno dva do četiri sata dnevno. Sa pet godina kreću u predškolsko što je punih 7-8 sati dnevno. A do tada, prvih pet godina, se morate snaći - kaže ona i dodaje da u SAD ne postoje državni vrtići koji su jeftiniji, već samo privatni vrtići koji su veoma skupi."

- I, takođe, ne postoji dečji dodatak, niti bilo kakva stipendija za decu i za vrtić - dodaje. Jedina privilegija je što se onima koji plaćaju porez odbija deo od takse na ime deteta.

- Kada plaćate porez svake godine, dobijate Čajld Teks Kredit. To je kao taj neki kredit ili odbitak za taksu. I to je samo 2.000 dolara za celu godinu. Tako da to pokrije samo jedan mesec vrtića. I to ti oni ne daju 2.000 dolara nego ti odbiju od takse koju treba da platiš. Tako da je sistem u Americi što se tiče porodica - nula. Ovde kao da mrze porodice i decu, za decu nema nikakve socijalne pomoći - istakla je.

Jedna naša žena u komentarima je istakla i visoku cenu samog porođaja.

- Plus kada se porodiš moraš da platiš 20-30.000 dolara. Ne znam odakle se to sve može platiti! Plate jesu veće, ali mislim da mnogi Amerikanci žive na kreditima - na šta je Lucija odgovorila:

- Da, to je nenormalno. Mi imamo sreće što imamo dobro osiguranje, pa sam samo morala da platim 800 dolara, a osiguranje je platilo oko 10.000 dolara - dodala je ona.

Autor: Dubravka Bošković