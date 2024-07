Masovna pucnjava u Njujorku! Ubijene 2 žene, 5 osoba ranjeno: Isplivali jezivi snimci sa lica mesta (VIDEO)

Dve žene su ubijene a pet osoba ranjeno u pucnjavi do koje je došlo tokom piknika u jednom parku u gradu Ročester u saveznoj državi Njujork, saopštile su danas vlasti.

Stotine ljudi okupilo se u parku Mejplvud u Ročesteru, kada je neko otvorio vatru iz oružja, saopštila je policija, javio je AP.

Zbog ovog incidenta još niko nije uhapšen, navodi agencija.

