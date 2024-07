ERDOGAN NAJAVIO ULAZAK TURSKE VOJSKE U IZRAEL: Da li bi NOVI SUKOB mogao da zapali Bliski istok? Tasić: Opasnost je ogromna!

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je u nedelju da bi Turska mogla ući u Izrael kao što je to činila u prošlosti u Libiji i Nagorno-Karabahu, iako nije precizirao kakvu intervenciju predlaže.

- Moramo biti veoma jaki kako Izrael ne bi mogao da uradi ove besmislene stvari Palestini. Baš kao što smo ušli u Karabah, kao što smo ušli u Libiju, mogli bismo da uradimo slično njima - rekao je Erdogan na sastanku svoje vladajuće AK partije u svom rodnom gradu Rize.

Spoljnopolitički komentator Sofija Tasić kaže da Redžep Tajip Erdogan napada druge, a ne gleda sebe. Kako kaže, Izraelci ga često podsećaju na stradanje Jermena, na kako oni kažu, genocid koji je izvršen na Jermene.

- Oni su baštinu čovečanstva pretvorili u džamije... Sveta Sofija je pretvorena u džamiju. I Izraelci su podsetili Erdogana na to, to je, neko, kulturno divljaštvo - rekla je Tasić.

- Od 8. oktobra se vode borbe Hezbolaha i Izraela, ali nije dobijen takav publicitet, kao Gaza. Ljudi iz Izraela ne žive tu više, oni su u hotelima. Da izraelska vojska te ljude nije evakuisala, oni bi bili stradali civili, namerno pogođeni. Gađano je prazno obdanište, jer je evakuisano... - rekla je Tasić.

Tasić kaže da je opasnost ogromna, jer Hezbolah ima pravu vojsku.

- Imaju 100.000 ljudi u redovnom sastavu, plus rezerve, i mogu da pariraju iranskoj vojsci - rekla je ona.

General u penziji Vinko Pandurević navodi da ulazak turske vojske u Izrael nije ulazak u Libiju, dodajući da je vojska Erdogana trenutno nesposobna za tu vrstu operacija kakve su u Libiji.

- Tamo se ne zna ko je vlada, ko nije vlada. Niko ne polazi od svoje odgovornosti, već vlastitog interesa... - rekao je potom Pandurević.

Ovde je umešano nekoliko strana, Amerika, Izrael, a Turska želi da se pokaže kao jedini zaštitnik, dodaje Pandurević.

- Izrael ovih osam meseci vodi rat, istrošen je, ali on ima saveznika da uvek može da se "obnovi". Tu su tenkovska dejstva, tu vojska nije mnogo izložena, zato ima kapaciteta da se bori. Ne može cela turska armija da ode u Izrael. Setite se raznih prethodnih sukoba, oni su imali strategiju, taktiku... Ovde je važno, praćenje situacije u pravom vremenu, a Izrael to ima. Ima "Velikog tatu" koji sve to prati - rekao je Pandurević.

