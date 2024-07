PRVI SNIMAK EKSPLOZIJE U BEJRUTU: Oblak dima se diže iznad grada (VIDEO)

Snažna eksplozija čula se u Bejrutu, prestonici Libana.

- Čula se jaka eksplozija, a oblak dima mogao se videti kako se diže iznad južnog predgrađa libanske prestolnice Bejruta, uporišta libanske Hezbolaha, rekao je svedok za Rojters.

Mrežama se šire i prvi snimci sa mesta nesreće.

BREAKING 🚨 the Jewish terrorist state Israel just bombed the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/32NkYpzmsp