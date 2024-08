PUCNJAVA NA FLORIDI Ubijen zamenik šerifa, dvojica policajaca ranjena (VIDEO)

Zamenik šerifa je ubijen, dok su dvojica pomoćnika ranjena u pokušaju da pomognu policajcu u situaciji koju je policija nazvala "zasedom" u kući, u saveznoj američkoj državi Floridi.

- Oni su pogođeni u pucnjavi u jednoj kući u Justicu, na Floridi, u petak uveče, rekao je šerif okruga Lejk, Pejton Grinel.

Dvojica osumnjičenih su ubijeni u pucnjavi

Dvojica osumnjičenih su ubijena, a treći je ranjen kada su policajci upali u kuću pokušavajući da dođu do pomoćnika koji je bio pogođen i zarobljen unutra, rekao je Grinel.

Policija je primila poziv u petak uveče, a kada su pomoćnici ušli u kuću, usledio je "intenzivan vatreni obračun", dodao je Grinel.

Prvi pomoćnik je zadobio ranu na ramenu i u stabilnom je stanju, dok je drugi pomoćnik pogođen u pazuh, prepone i stomak više puta i operisan je.

Dvojica osumnjičenih su pronađeni mrtvi kada je SWAT tim ušao u kuću, a treći je prevezen u bolnicu.

Upad specijalaca

- Užasno je kada imate kolegu zarobljenog u kući i ne možete da dođete do njega - rekao je Grinel - objašnjavajući da su pripadnici SWAT učestvovali u upadu u kuću u Justusu.

- Imamo opremu i specijalce za takve akcije. Moralo smo da srušimo ogradu kako bismo došli do kuće kako bismo ušli unutra kako bismo mogli izvući zamenika šerifa odande - rekao je Grinnell - Bila je to užasna scena od početka do kraja.

Autor: Snežana Milovanov