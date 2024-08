UŽAS U BRITANIJI: Demonstranti upali i ZAPALILI hotel sa migrantima - Zemlja na rubu GRAĐANSKOG RATA! (VIDEO)

Demonstranti upali i zapalili hotel sa migrantima u Engleskoj.

Velika grupa demonstranata koji se protive migrantima danas je napala hotel u engleskom gradu Roteramu u kojem su smešteni azilanti i zapalila ga.

Mnogi su bili ogrnuti engleskim zastavama, a dočekali su ih učesnici kontramitinga koji su izvikivali parole u znak podrške migrantima, prenosi Mirror.

The mob at a Holiday Inn in Rotherham are trying to burn asylum seekers alive.



Women, children and men who have likely faced hell these scumbags couldn’t imagine, some of which could be Afghan allies, are housed there.



They’re trying to kill them by burning down the hotel. pic.twitter.com/39WTJBjeTg