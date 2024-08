STAVIČNA NESREĆA U ITALIJI: Autobus udario u zaštitnu ogradu - Jedna osoba poginula, vatrogasci izvlačili zaglavljene putnike! (FOTO)

Najmanje jedna osoba je poginula, dok je 20 povređeno u stravičnoj autobuskoj nesreći do koje je došlo danas u italijanskom gradu Areco, kada je autobus pun putnik naleteo i probio zaštitnu ogradu.

Tragedija se dogodila danas oko 17 časova, na putu do Firence. Na licu mesta intervenisale su vatrogasne ekipe i vozila Hitne pomoći. Deonica autoputa je zatvorena i prijavljene su kolone vozila koje čekaju, dok su povređeni prevezeni u obližnje bolnice.

Prema prvim informacijama, vozač autobusa je izgubio kontrolu i sleteo sa puta, prilikom čega je čeonim delom naleteo i probio zaštitnu ogradu.

❌ #Arezzo, incidente stradale sulla #A1, al km. 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento #vigilidelfuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna [#4agosto 18.00] pic.twitter.com/fks6IJ8KXn