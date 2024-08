POŽAR KOD EVZONIJA! Zatvoren auto-put: Diže se gust dim, stvaraju se OGROMNE GUŽVE! (FOTO+VIDEO)

Nekoliko kilometara od graničnog prelaza Evzoni, zapalio se automobil, a požar se proširio na nisko rastinje pored puta.

Do požara je došlo oko 10 kilometara od graničnog prelaza Evzoni, a buktinja je nastala na automobilu. Ipak, požar se brzo proširio na nisko rastinje.

Kako prenose grčki mediji, jake snage Vatrogasne jedinice stigle su na lice mesta, a podignut je i helikopter. Vatrogasnoj jedinici je bio otežan rad zbog jakog vetra.

Zatvoren saobraćaj na državnom auto-putu

Zbog požara je obustavljen saobraćaj vozila na auto-putu Atina-Evzoni, od Evzonija do Polikastra u oba smera, do Evzonija i do Soluna.

Automobilski saobraćaj se odvija starim auto-putem Solun-Evzone, a grčki mediji javljaju da se stvaraju ogromne gužve.

Kako se vidi na snimcima sa lica mesta, gust dim diže se u nebo, dok se vatra vidi i sa velike razdaljine.

Kako javljaju turisti u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info", vozila sa Evzonija se preusmeravaju ka Dojranu.

Kako smo ranije pisali, formirale su se ogromne gužve na tom prelazu, a kolona je kilometarska.

Turisti javljaju da se na prelazak granice čeka satima.

