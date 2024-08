Iran je odlučio da napadne Izrael! Oglasio se ministar spoljnih poslova: Bajden se sastaje sa TIMOM ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

Iran je odlučio da napadne Izrael, saopštio je ministar spoljnih poslova Izrael Kac usred intenzivnog diplomatskog napora da se izbegne bilo kakva dalja vojna akcija koja bi mogla da izazove direktan rat između Islamske Republike i jevrejske države.

Iranska poruka je dostavljena Izraelu preko mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, koji je direktno pozvao Kaca.

"Iran nas je obavestio da namerava da napadne Izrael", rekao je Kac, dodajući da "svet treba da traži cenu od Irana za svaku agresivnu akciju koju izvrši".

U razgovoru koji je Bageri vodio sa svojim bahreinskim kolegom Abdulatifom bin Rašidom Alzajanijem, on je govorio o odlučnosti svoje zemlje da odgovori na ubistvo političkog lidera Hamasa Ismaila Hanija u Teheranu prošle nedelje.

Izrael nije preuzeo odgovornost za napad, ali se pretpostavlja da ga je izvršio.

"Ćutanje prema širenju zlih dela cionističkog režima biće štetno po regionalnu stabilnost", kazao je iranski zvaničnik, dodajući da je ravnodušnost prema njegovim nedavnim potezima jednaka davanju podsticaja režimu.

Sjedinjene Države veruju da bi iranski napad mogao da dođe u narednih 48 sati.

