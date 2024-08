Oboreni svi rekordi! Ovo je bio najtopliji jul u istoriji Grčke, evo za koliko je temperatura skočila

Prema meteorološkim podacima koje je analizirala Nacionalna meteorološka služba Atine, jul 2024. je bio najtopliji jul u istoriji, saopšteno je danas.

Naučnici objašnjavaju da je temperatura tokom jula 2024. godine daleko premašila uobičajenu temperaturu za ovo doba godine širom zemlje, preneo je Katimerini.

Temperatura je premašila prosečne vrednosti od 1991. do 2020. za plus 2,9 stepeni Celzijusa i prethodno najtopliji jul 2012. godine za plus 0,3 stepena Celzijusa.

U poslednje četiri godine zabeležena su tri od četiri najtoplija jula u Grčkoj.

Što se tiče prosečne temperature u Grčkoj od 1960. do 2024. godine za mesec jul, zabeleženo je povećanje od plus 2,5 stepeni Celzijusa.

Autor: Jovana Nerić