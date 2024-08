HOROR VIDEO! Pas pao sa 5. sprata pravo na devojčicu i ubio je na mestu: Kamera zabeležila strašnu tragediju

Četvorogodišnja devojčica poginula je kada je pas, koji je pao sa petog sprata, sleteo pravo na nju. Do nezamislive tragedije došlo je u Indiji.

Bezbednosna kameza zabeležila je jeziv incident koji se dogodio u gradu Tane dok je devojčica šetala sa majkom uskom ulicom.

Na snimku se vidi kako pas velikom silom pada direktno na devojčicu i oboje ostaju da leže na ulici.

Kada je majka devojčice shvatila šta se desilo, pokušala je da pomogne ćerki, ali uzalud.



Uzela ju je u naručje i počela da je nosi, dok su prolaznici u neverici gledali.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



