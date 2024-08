Otkriven identitet teroriste koji planirao napad na koncertu Tejlor Svift u Beču: Imao je pomagača sa Balkana, a od njegovih reči PODILAZI JEZA

Austrijska policija objavila je identitet 19-godišnjaka koji je planirao napad na koncert Tejlor Svift u Beču

U pitanju je Beran A, poreklom iz Severne Makedonije.

On je 25. jula dao otkaz na poslu uz reči: "Imam velike planove za budućnost".

Već je bio radikalizovan, rekli su iz bečke policije, i otkrili da su teroristi imali konkretan plan za napad i da je trebalo da bude izveden večeras ili sutra.

- Devetnaestogodišnjak je želeo da izazove krvoproliće ispred stadiona automobilom i nožem, i na kraju bi se razneo. Bio je u kontaktu sa još dvojicom osumnjičenih, od kojih je jedan radio kao obezbeđenje na koncertu - saopštili su iz bečke policije.

U kući 19-godišnjaka pronađeno je razno oružje - mačete, noževi, zatim detonatori, 21.000 falsifikovanih evra...

Policajci sa psima pretražuju stadion, ali za sada ništa nisu našli.

- Kukavički plan terorista bio je da ubiju što više ljudi izvan stadiona koji bi ispred objekta čekali ili slušali muziku - rekli su iz policije.

Kako su rekli na konferenciji za novinare u Austriji, dve osobe su uhapšene, a jedna je privedena.

Zaplenjeno je mnogo materijala za izradu bombi, a za sada se ne traga za drugim počiniocima, rekao je u saopštenju za javnost glavni direktor javne bezbednosti Franc Ruf.

Konferenciji za novinare prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova i načelnik Uprave za državnu bezbednost i obaveštajne poslove Omar Haijavi-Piršner.

