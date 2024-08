Srpkinja se razočarala letovanjem u Egiptu: More je lepo, ali...Bilo joj je vrlo neprijatno

Srpkinja se na mrežama požalila da joj je jedna stvar zasmetala u Egiptu.

Žena je na jednoj Fejsbuk stranici objavila svoje iskustvo sa letovanja u Egiptu. Sezona godišnjih je u punom jeku, a turisti se uglavnom odlučuju za letovanje u Crnoj Gori, Grčkoj ili pak Egiptu. Mnogi dele informacije o cenama hrane, pića, ležaljki i suncobrana, ali ova žena je podelila svoje iskustvo o tome kakva je usluga i kako izgleda plaža.

Ona je opisala da je voda divna i čista i da ju je to raspametilo.

"Postoje dva ulaza u more, jedan je posve peskovit, sa belim mekim peskom, milina za plivanje i uživanje. Drugi je šljunkovit, ali i tu može da se hoda bez obuće. Ima dubine i otvorenog mora za plivanje, a za ljubitelie podvodnih lepota, ovo je pravi raj...", napisala je gospođa u jednoj Fejsbuk grupi i opisala šta ju je najviše nerviralo.

"U hotelu je najviše Italijana, Poljaka, Čeha, nesto Egipćana, Nemaca i Francuza. Mi smo bili jedini iz Srbije (i sa Balkana).E, sad ono što nam se zaista nije dopalo - u hotelu postoji diskriminacija izmedu Italijana i svih ostalih. Italijani imaju svoju animaciju, svoj restoran... Oni koriste sve, a ostali njihovo ne smeju. Vrlo neprijatan osećaj kada vam kažu da negde nešto ne smete jer je samo za Italijane!!!?? Dali su mi neko objašnjenje, nedovoljno za moj ukus", napisala je.

Mnogi su komentarisali da se to i njima dogodilo na letovanju u Egiptu, kao i da im nije jasno zbog čega je to tako. Neki su se žalili na velike gužve u Egiptu i tvrdili su da im je to najviše smetalo.

"U restoranu je gužva i haos, morate da se potrudite da nađete sto i pribor. Hrana je okej, uvek može nešto da se nađe, mada ništa posebno. Higijena je onako, ne baš najbolja. Plaža je lepa, ali je velika gužva, pa vam se ispod suncobrana uvek neko pridruži, a da vas i ne pita", napisala je jedna gospođa.

Autor: Snežana Milovanov