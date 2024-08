Savet Evrope poziva Bugarsku da ne usvaja zakon o gej propagandi

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Majkl O'Flaerti pozvao je bugarskog predsednika Rumena Radeva da ne potpisuje zakon o zabrani takozvane "gej propagande" u školama.

Kako prenosi portal "Evropska istina" O'Flaerti je izrazio "duboku zabrinutost" zbog zakona koji je usvojio bugarski parlament o zabrani takozvane LGBTI propagande u školama.

- Pozivam bugarskog predsednika Radeva da ne potpisuje taj zakon. Vlasti se moraju boriti protiv diskriminacije i neprijateljske retorike prema LGBTI zajednici, posebno uoči izbora - poručio je dodao je O'Flaerti.

Parlament Bugarske je 7. avgusta odobrio nacrt spornog zakona na inicijativu proruske partije Renesansa, koju su podržale i neke proevropske stranke.

Zabranjeno promovisanje ideja koje se odnose na seksualnu orijentaciju

Odobreni propisi zabranjuju da se u školama sprovodi "promovisanje, popularizacija i podrška idejama i stavovima koji se odnose na netradicionalnu seksualnu orijentaciju ili seksualnu identifikaciju koja je drugačija od biološke".

Cross-Party Support in Bulgaria for Banning LGBT Propaganda



Despite recent political turmoil, rejecting gender ideology was one thing nearly all parties could agree on. #Bulgaria #LGBTQ #Propaganda #genderideology #Revival https://t.co/5ObNLUNX61