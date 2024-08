Haos u Grčkoj: Jedna osoba stradala, hiljade evakuisano iz predgrađa Atine (VIDEO)

Jedna osoba poginula je u požarima koji su buknuli u predgrađu Atine, objavio je jutros Katimerini. Telo, za koje se veruje da je žensko, pronađeno je u radnji na severu Atine, rekao je izvor iz vatrogasne službe za Bi-Bi-Si (BBC).

Hiljade ljudi evakuisano je juče nakon što su vatrogasci upozorili da su zbog požara ugrožene kuće, preduzeća i škole.

Portparol vatrogasne službe pukovnik Vasilios Vatrakojanis naveo je juče u saopštenju da vremenski uslovi otežavaju rad u gašenju vatre.

On je dodao da će upozorenja na opasnost od požara trajati cele nedelje. Više od 700 vatrogasaca, 199 vatrogasnih vozila i 35 kanadera učestvovalo je u gašenju požara koji je prvi put izbio u nedelju popodne na Atici oko 35 kilometara severno od Atine.

Zvaničnici su rekli da su požari juče izbili na 40 različitih lokacija. Grčka nacionalna opservatorija saopštila je da su satelitski snimci pokazali da je do podneva požar već zahvatio oko 100.000 hektara zemlje. Evropske zemlje najavile su pomoć Grčkoj.

