TEK ROĐENI BLIZANCI I MAJKA UBIJENI U GAZI: Rođeni pre 4 dana, otac u suzama: NISAM STIGAO NI DA IH VIDIM, UBILA IH GRANATA! (FOTO)

Novorođeni blizanci ubijeni su u Gazi dok je njihov otac bio u kancelariji lokalne uprave kako bi prijavio njihovo rođenje.

Dečak Aser i devojčica Ajsel imali su samo četiri dana kada je njihov otac Mohamed Abu al-Kumsan otišao po njihove izvode iz registra rođenih. Dok je bio odsutan, komšije su ga zvale i rekle da je njihova kuća u Deir al Balahu bombardovana. U izraelskom vazdušnom napadu ubijene su i njegova supruga kao i baba blizanaca.

„Ne znam šta se dogodilo. Rečeno mi je da je granata pogodila kuću. Nisam stigao ni da proslavim njihovo rođenje“, ispričao je otac za BBC. Bebe su imale samo 4 dana kada su ubijene. Mohammed Abu al-Kumsan danas ih je sahranio zajedno sa svojom tragično nastradalom suprugom Juman.

