MUŠKARAC SE VRATIO SA LETOVANJA, OTVORIO JE KOFER, PA JE DOŽIVEO ŠOK! Momentalno ga je ZATVORIO i pozvao policiju

Jedan otac iz nemačkog grada Dilmena ostao je šokiran a potom i uplašen kada je krenuo da isprazni kofer, nakon letovanja u Turskoj, u kojem je, između odeće i suvenira bila i škorpija.

Prema rečima portparola malog grada u Severnoj Rajni-Vestfaliji, on je "zalupio" kofer odmah nakon što je otkrio otrovnu životinju i obavestio vlasti. Nakon što je radnik službe javnog reda potvrdio pronalazak, alarmirana je vatrogasna služba.

"Oni su spakovali kofer u bezbednu kutiju i predali ga Donjoj upravi za zaštitu prirode okruga Koesfeld. Tu je škorpion potom izvađen iz kofera i obezbeđen" rekao je portparol.

Još uvek se utvrđuje splet okolnosti

Životinja se trenutno nalazi u plastičnoj kutiji sa dovoljnim zalihama vazduha i vlage kod službenika Donjeg zavoda za zaštitu prirode.

Identifikacija još nije završena, prenose tamošnji mediji. Trenutno se sumnja da je reč o "škorpionu potkornjaku", kažu oni. Međutim, konačnu procenu tek treba da izvrši stručnjak.

Škorpion potkornjak (Centruroides vittatus) se takođe naziva i mali teksaški škorpion. Može narasti do sedam centimetara i biti blede do tamne boje. To je jedan od manje otrovnih škorpiona, a njegovi ubodi podsećaju na ubode pčela u normalnim fizičkim uslovima.

Autor: Aleksandra Aras