Izdato hitno upozorenje: Na udaru 150.000 domova (FOTO+VIDEO)

U Montrealu je za skoro 150.000 domova izdato upozorenje na poplave zbog pucanja vodovodne cevi u blizini mosta Žak Kartije u tom gradu.

Zbog pucanja vodovodne cevi ulice su bile poplavljene, saobraćaj paralisan, a ljudi primorani da se evakuišu iz zgrada.

Gradonačelnica Montreala Valeri Plante izjavila je da su stanovnike grada istočno od centra vatrogasci pozvali da izađu iz svojih domova zbog opasnosti od poplava, prenosi AP.

Images from the aftermath of today's water main break in Montreal pic.twitter.com/E1IUsiraC9