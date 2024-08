Stravičan požar u Londonu, gori čuvena galerija: Više od 100 vatrogasaca na terenu

Ekipe se bore sa plamenom koji se nalazi na delu krova zgrade, naveli su nadležni.

Oko 100 vatrogasaca gasi požar u čuvenoj galeriji, Somerset Hausu u centru Londona. Na mrežama masovno šeruju fotografije, na kojima se vidi kako gust crni dim kulja sa krova nekadašnje veličanstvene kuće na Štrandu. Londonska vatrogasna brigada primila je prvi poziv o požaru u subotu u 11.59 sati.

Slightly disturbed by the amount of smoke currently pouring out of the roof of Somerset House… pic.twitter.com/GqeJflO9pg