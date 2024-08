RAZOREN POSLEDNJI MOST U KURSKU?! Ruski vojni blogeri tvrde: Sledi PAKAO (FOTO)

Ruski vojni blogeri tvrde da je uništen treći i poslednji most preko reke Sejm u ruskoj regiji Kursk, prenosi na društvenoj mreži X Anton Geraščenko.

Ako se potvrdi uništenje trećeg mosta, jedinice ruskih oružanih snaga na jugu naći će se u "kotlu", a približna površina opkoljavanja iznosiće skoro 700 kvadratnih kilometara, piše Geraščenko.

Najveći most na ovom delu fronta, u selu Gluškovo, ukrajinske oružane snage uništile su 16. avgusta poslepodne. Dan kasnije, pogođen je most severno, u Zvanoe.

Good Morning!



Another morning, another destroyed bridge by Ukraine 🇺🇦



The third bridge in Kursk has been blown.

This now cuts off Russia being able to take back Kursk by land.



Something tells me this Kursk offensive and these bridges are only phase 1 of plans. We will see 😉 pic.twitter.com/NzFWF47h3U