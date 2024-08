'SMRT JE MOGUĆA' Šok vesti iz Bakingemske palate: Pripreme za SAHRANU kralja Čarlsa uveliko u toku!

Čarls je na tronu od maja 2023. godine, nakon smrti svoje majke kraljece Elizabete druge koja je preminula u septembru 2022.

Planovi za sahranu kralja Čarlsa III su trenutno u toku jer je "smrt mogućnost" za bolesnog monarha.

"Posao planiranja njegove sahrane je već počeo", ekskluzivno otkriva insajder za In Touch. "Koliko god neprijatno zvučalo."

Bakingemska palata je u februaru objavila da mu je dijagnostikovan rak samo nedelju dana nakon što je bio hospitalizovan zbog operacije prostate ranije tog meseca.

Iako se sedamdesetpetogodišnji otac dvoje dece vratio kraljevskim obavezama, insajder kaže da mu nije lako.

"Pojavljuje se u javnosti, ali na kraće periode", primećuje izvor.

"Često ga helikopterom dovedu i odvedu. Nakon jednog događaja, potrebna mu je dobra doza odmora."

Kako je In Touch već ranije izvestio, prognozirano mu je samo dve godine života nakon što mu je dijagnostikovan rak pankreasa.

"Palata ostavlja utisak da je Čarls na putu oporavka, ali on je i dalje jako bolestan", objašnjava insajder.

"Ipak, on je kralj i zvaničnici palate su dovoljno praktični da znaju da je smrt moguća."

Kodno ime planova za kraljevu sahranu je "Operacija most Menaj", nazvana po visećem mostu u Velsu, što je omaž dugogodišnjoj ulozi kralja Čarlsa III kao princa od Velsa.

Plan koji je utanačen iz minuta u minut će početi da se sprovodi od trenutka kraljeve smrti. Prvo će biti obavešten premijer Ujedinjenog Kraljevstva, nakon čega će ključni zvaničnici pokrenuti plan.

Slediće zvanično saopštenje o njegovoj smrti, proglašavanje perioda zvanične žalosti i detalja državne sahrane.

Kako su gledaoci serije The Crown videli, pripreme za sahranu monarha počinju gotovo istog trenutka čim on stupi na tron. Ali s obzirom na to da se Čarls bori sa rakom, insajderi kažu za In Touch da je ovaj monumentalni zadatak — smrt Čarlsove majke, kraljice Elizabete II, 2022. godine uključivala je desetodnevne događaje sa prisustvom 100 svetskih lidera i hiljadama vojnih lica — postao hitniji.

Bakingemska palata potvrđuje da se planovi za Čarlsovu sahranu redovno ažuriraju.

Kada dođe vreme, kraljevska porodica će biti spremna za ceremoniju dostojnu kralja.

Čarlsov jedinstveni ukus će nesumnjivo biti odražen u njegovoj sahrani. Ljubitelj muzike je, na primer, naručio novu orkestarsku muziku za svoju krunidbu u maju 2023. Kao strastveni baštovan i ekološki aktivista, koristio je britansko divlje cveće.

"Zvaničnici će se pobrinuti da sahrana kralja ispunjava njegove želje i očekivanja uz poštovanje odgovarajućeg protokola", dodaje insajder. "Čarls barem može pronaći malo mira u tome."

Budući prestolonaslednik od 1952. godine, Čarls je čekao više od 70 godina da ponese krunu. Sa 73 godine, postao je najstarija osoba u britanskoj istoriji koja je stupila na tron.

Državna sahrana nije jedina stvar o kojoj Čarls razmišlja. Kao zagovornik modernizacije — i smanjenja broja članova monarhije — on vidi budućnost u kojoj sve manje i manje članova kraljevske porodice ima pristup balkonu Bakingemske palate tokom događaja poput "Trooping the Colour" (zvanična proslava rođendana monarha, op.aut.).

Još važnije, on želi da se manji važni članovi kraljevske porodice isključe sa platnog spiska palate.

"Sa seksualnim skandalom princa Endrua i odlaskom Harija i Megan, ima manje članova koji rade u ime kraljevske porodice i nema planova da za njihove zamene", kaže insajder o Čarlsovom bratu i otuđenom sinu i snaji.

Prestolonaslednik, princ Vilijam, podržava ove promene. Znakovito je da, kako kraljevo zdravlje slabi, kaže insajder, "Vilijam preuzima sve veću ulogu i Čarls ga sve više uključuje u donošenje odluka."

Autor: Iva Besarabić