Otkrivena strogo čuvana tajna braka Kejt i Vilijama: Njihove svađe su burne, evo šta se dešava iza zatvorenih vrata

O braku Kejt Midlton i princa Vilijama počelo je da smnogo spekuliše od kada je otkriveno da princeza od Velsa ima rak. Pominjale su se priče i o prinčevom neverstvu, međutim, on se trude da gase požar koji je nastao.

Princ je poslednjih mesecei sve češće u javnosti predstavljen kao predivan otac i požrtvovan muž. Međutim, jasno je da gde ima dima, ima i vatre. Da li je njihov brak zaista idiličan kao što se trude da ga prikažu govori insajder iz palate.

Insajder iz Kensingtonske palate mnogo toga je otkrio, a s njim je razgovarao Tom Kvinn, autor knjige 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family'. Glavni zaključak iz tih razgovora je da, poput svih zdravih brakova, Vilijam i Kejt imaju svoje razlike, ali znaju kako napraviti kompromis i učiniti da to funkcioniše.

"Od ljudi s kojima sam razgovarao, to nije tako mirno. Nije tako savršeno kao što se možda čini, ali Vilijam usvaja manire i način ponašanja svoje bake, a Kejt je vrlo dobra u tome da se ne žali’, ispričao je za Daily Express.

Prema njegovom mišljenju, to je recept za njihov usješan brak.

"Oboje se drže onoga što je pokojnu kraljicu učinilo tako izvanrednim monarhom. Vrlo, vrlo retko se žale. A kad se žale, uvek je to odmereno’, objasnio je.

Međutim, oni isto kao i drugi parovi znaju da se posvađaju.

"Tamo gde se neki parovi svađaju i bacaju teške vaze jedno na drugo, Vilijam i Kejt bacaju jastuke. Uvek se drže pod kontrolom’, rekao je.

Podsetimo, princ i princeza od Velsa su u braku su od 2011. i imaju troje dece.

Autor: Aleksandra Aras